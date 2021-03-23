Анкара, , 23:47 — REGNUM В преддверии заседания правящей Партии справедливости и развития президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 марта провел видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

В ходе видеоконференции были обсуждены региональные вопросы, а также шаги по улучшению отношений между Турцией и Германией и Турцией и Европейским союзом. Эрдоган в ходе встречи заявил, что он видит положительные последствия повышения значимости диалога в отношениях Турции и ЕС. Эрдоган высоко оценил личный вклад Меркель в формирование этой атмосферы.

По его словам, необходимо приложить усилия, чтобы нынешняя ситуация не усугублялась странами-членами ЕС, которые не хотят понимать ценность отношений между Анкарой и Брюсселем.

Эрдоган выразил надежду, что доклад, который будет представлен на саммите ЕС, предложит варианты развития отношений между Турцией и ЕС с объективной и конструктивной точки зрения в направлении позитивной повестки дня.