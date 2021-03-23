Донецк, , 23:32 — REGNUM Более 200 млрд рублей составляет сумма ущерба, который Украина причинила ДНР своей военной агрессией с 2014 года, сообщила 23 марта депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина.

Шишкина «На сегодняшний день, по предварительным подсчётам, ущерб, причинённый вооружённой агрессией Украины, именно Донецкой Народной Республике составляет более 200 млрд российских рублей».

Представитель ДНР отметила, что этот материальный ущерб увеличивается, поскольку ВСУ не снижают своей активности. К тому же для более точной оценки специалистам нужно побывать на месте повреждений, но это затруднительно делать при существующей плотности обстрелов со стороны украинских боевиков.

Напомним, в Донецке в конце 2019 года была создана Общественная комиссия по оценке экономического ущерба, нанесённого Украиной. Сегодня, 23 марта, состоялось очередное заседание этой структуры.

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