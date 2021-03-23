Донецк, 23 марта 2021, 23:32 — REGNUM Более 200 млрд рублей составляет сумма ущерба, который Украина причинила ДНР своей военной агрессией с 2014 года, сообщила 23 марта депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина.
Представитель ДНР отметила, что этот материальный ущерб увеличивается, поскольку ВСУ не снижают своей активности. К тому же для более точной оценки специалистам нужно побывать на месте повреждений, но это затруднительно делать при существующей плотности обстрелов со стороны украинских боевиков.
Напомним, в Донецке в конце 2019 года была создана Общественная комиссия по оценке экономического ущерба, нанесённого Украиной. Сегодня, 23 марта, состоялось очередное заседание этой структуры.
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