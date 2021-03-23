23 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Татьяна Стоянович, , 23:56 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич еще будучи министром информации в правительстве Слободана Милошевича отточил мастерство медийной пропаганды до высшего уровня, и поэтому историю вокруг несанкционированного прослушивания его телефонных разговоров надо воспринимать с определенной дозой скепсиса. Такое мнение ИА REGNUM высказал глава движения бывших сотрудников служб безопасности «За безопасную Сербию» Владимир Савич.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что в январе этого года сербская Прокуратура по борьбе с организованной преступностью начала предварительное расследование в рамках обвинений в несанкционированной прослушке президента Сербии Александра Вучича. Министерству внутренних дел Сербии было поручено собрать необходимые улики по этому делу. Комментируя информацию о том, что глава государства и его семейство несколько лет были объектом несанкционированного прослушивания, премьер-министр Ана Брнабич заявила, что это действие приравнивается к попытке государственного переворота. Сам президент Вучич заявил, что в прослушивании его и его семьи были замешаны внешние силы. Министр внутренних дел Александр Вулин 21 марта заявил о том, что расследование продвигается хорошими темпами, и что прокуратура уже получила от полиции доказательные материалы по 1572 нелегально прослушанным разговорам.

«Президент Сербии просто мастер делать медийные вбросы. Поэтому кажется, что он непрерывно находится с опасности — 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году и так девять лет подряд. Постоянно вылезают какие-то попытки государственного переворота, убийства президента, ложные покушения, ложные склады оружия вблизи его дома, ложные шпионские скандалы», — рассказал Савич.

В конце 2019 года возникла афера под названием «Русский шпион», когда в СМИ вдруг просочились данные о том, что названный в СМИ полковником ГРУ Георгий Клебан встречался в Сербии с отставным офицером сербской армии, чтобы забрать у него важные секретные документы, напомнил эксперт.

«И что в итоге стало с этим полковником? Было ли расследование доведено до конца, был ли арестован кто-нибудь? Нет, это было реалити-шоу, которое должно было поднять градус напряжения в обществе. Все закончилось тем, что Вучич пригласил к себе на разговор посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко и спросил «зачем?», — сказал Савич.

Александр Боцан-Харченко МИД России

По мнению Савича, эта афера понадобилась президенту Сербии для того, чтобы дистанцироваться от Москвы и сблизиться с Брюсселем и Вашингтоном тогда, когда это ему понадобилось. Эксперт считает, что об этом свидетельствует и сам видеоматериал, который якобы подтверждает встречу Клебана с отставным сербским офицером. «Это непрофессиональная работа, заметно, что запись была смонтирована», — добавил он.

Владимир Савич считает, что и в случае прослушки телефонных разговоров президента и членов его семейства так же, как и в афере «Русский шпион», есть несколько спорных моментов, которые позволяют предположить, что речь идет об очередном вбросе. Он напомнил, что здесь в качестве главного подозреваемого фигурирует бывший высокий функционер МВД Сербии Дияна Хркалович.

«Подконтрольные режиму СМИ теперь пишут о том, что оружие, которое ранее было обнаружено вблизи семейного дома президента Вучича в белградском районе Яйинци, спрятала там криминальная группа Велько Беливука (по кличке Веля Неволя) по приказу именно Дияны Хркалович. Теперь эти же СМИ пишут, что 50 полицейских рассказали о том, что они совершили тяжелое уголовное преступление — прослушивание президента также по приказу Дияны Хркалович. Но никто из этих полицейских не был отстранен от должности, не был привлечён к уголовной ответственности», — рассказал Савич.

По словам эксперта, участие высокопоставленного функционера МВД в прослушке президента может свидетельствовать лишь о провальной работе служб безопасности.

«Что произошло бы, например, в России, если бы оказалось, что главу государства три года нелегально подслушивают сотрудники служб безопасности, но при этом никто об этом не знает и не реагирует на это? Это значит, что контрразведка не справилась со своими задачами и не смогла защитить президента. Поэтому я сомневаюсь, что президента Сербии вообще прослушивали», — допустил эксперт.

Савич также напомнил о том, что в основном обо всех этих попытках покушения на себя сербскую общественность информирует лично Вучич. «Он сам ведет расследование и утверждает, что у него есть доказательства, которые он по каким-то причинам не хочет представить общественности. Извините, но по действующему законодательству, скрывая доказательства совершенного преступления, вы становитесь соучастником этого преступления», — продолжил эксперт.

По мнению Владимира Савича, вбросами о том, что в стране планируется очередной госпереворот, президент Сербии поддерживает собственный рейтинг и держит общество в убеждённости, что у него есть враги, которые желают зла ему как президенту и Сербии как государству.

«В правящей Сербской прогрессивной партии 700 тысяч членов. Это огромная цифра. Там весьма разношерстный состав, и поэтому власти уже не могут контролировать связанный с партией криминал. Как говорится, полное болото крокодилов. Но если у вас есть сомнения, что высокий государственный чиновник сотрудничает с мафией, суд должен назначить ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Это не было сделано в случае Дияны Хркалович», — подытожил Владимир Савич.