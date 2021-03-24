Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Британский принц Гарри устроился на работу в американскую фирму BetterUp, которая занимается обучением навыков карьерного роста. Об этом 23 марта сообщает BBC.

В обязанности принца будут входить разработка стратегии, участие в различных инициативах, благотворительность и проведение лекций о душевном здоровье. Также принц будет принимать непосредственное участие в совещаниях руководства компании в Сан-Франциско.

Отвечая на вопрос, почему он предпочёл именно эту работу, Гарри заявил, что «намерен помочь людям изменить их жизнь».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее принц Гарри и Меган Маркл отошли от королевских обязанностей и объявили, что будут зарабатывать на жизнь самостоятельно.