Москва, , 23:35 — REGNUM Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в своём выступлении на международном финансовом форуме Национальной финансовой ассоциации (НФА) 23 марта 2021 года заявил, что Центральный банк и Министерство финансов России начали консультации по выпуску зеленых облигаций. Об этом сообщает Reuters.

Зеленые облигации — это быстрорастущая категория ценных бумаг с фиксированным доходом, которые привлекают капитал для проектов с экологическими преимуществами, такими как возобновляемые источники энергии или низкоуглеродный транспорт.

Германия вышла на рынок государственных зеленых облигаций в 2020 году, а Великобритания планирует выпустить зеленые облигации в 2021 году.

Россия, экономика которой в основном построена на ископаемом топливе, добыче полезных ископаемых и углеводородов, пытается убедить инвесторов в своём экологическом, социальном и управленческом потенциале (ESG).

«Тема ESG очень важна для российского рынка, — заявил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов на форуме НФА. — Мы начали проводить первые консультации с Министерством финансов по выпуску федеральных зеленых облигаций».

Он также добавил, что возникнет потребность и в «зеленых» репо (вид ценных бумаг, которые продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене), «зеленых» клиринговых сертификатах и ипотечных кредитах.

Сергей Швецов охарактеризовал преобразования, которые необходимо осуществить России, как дорогостоящий, но необходимый шаг, и сказал, что потенциал ESG России «очень велик».

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев, выступая на том же форуме, призвал российские компании принять принципы ESG в корпоративном управлении, поскольку некоторые западные фонды перестали инвестировать в компании, которые, по их мнению, не могут обеспечить устойчивые инвестиции.

Ранее в феврале 2021 года власти Москвы заявили, что рассматривают возможность выпуска зеленых облигаций для финансирования проектов, связанных с экологией.

«Ответственность за планету не может быть реализована только правительством и чиновниками, это общая задача», — сказал Швецов.