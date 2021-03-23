Амстердам, , 22:59 — REGNUM Правительство Нидерландов приняло решение о сокращении продолжительности комендантского часа, объявленного в стране из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщил на пресс-конференции 23 марта исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте.

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«Рост числа пациентов в больницах и индекс распространения выше единицы не позволяют отменить все введённые меры, поэтому ограничения остаются в силе ещё на три недели — до 20 апреля», — сказал он.

В то же время, отметил Рютте, по согласованию с мэрами правительство сочло возможным с 31 марта сократить продолжительность комендантского часа. Теперь он будет начинаться не в 21:00, а в 22:00 по местному времени.

Напомним, Нидерланды в конце января объявили о введении комендантского часа впервые со времён Второй мировой войны. На такой шаг власти пошли из-за выявления «британского» штамма коронавируса, признанного более заразным и распространяющегося быстрыми темпами.

Согласно последним данным национального института здравоохранения, всего на территории Нидерландов выявлено уже более 1,2 миллиона носителей SARS-CoV-2, более 16,3 тысячи случаев заболевания привели к летальному исходу пациента.