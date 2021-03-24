Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Сенаторы от Демократической партии Боб Менендес и Джин Шахин призвали администрацию президента США Джо Байдена предпринять решительные действия для остановки строительства трубопровода «Северный поток — 2». Об этом 23 марта сообщает Reuters со ссылкой на письмо, опубликованное на сайте комитета по иностранным делам сената США.

«Мы обращаемся с требованием остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», который является инструментом российского злонамеренного влияния в Европе», — говорится в письме.

В Белом доме пока не прокомментировали данное письмо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» пройдёт по дну Балтийского моря из России в Германию. На сегодняшний день готовность объекта составляет 95%.