Женева, Швейцария, , 22:48 — REGNUM Три четверти сделанных во всём мире прививок от коронавируса приходится на десять стран. Об этом заявил 23 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

"В мире на сегодняшний день сделано уже 459 миллионов прививок, однако 76% из них приходится на долю всего десяти стран», — сказал он, выступая на конференции ВОЗ высокого уровня.

Гебрейесус отметил, что успех реализации международного механизма COVAX сегодня подвергается риску из-за спроса на вакцины в ряде государств с высоким и средним уровнями доходов.

Напомним, накануне в ВОЗ заявили, что разрыв в количестве доступных доз вакцин от коронавируса в богатых государствах и странах, получающих их по программе COVAX, увеличивается каждый день. Без принятия срочным мер по исправлению этой ситуации мир окажется «на грани катастрофического морального провала», заявил глава ВОЗ.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ: неравенство в доступе к вакцинам становится «всё более гротескным»