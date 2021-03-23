Уфа, 23 марта 2021, 22:51 — REGNUM Финансовые нарушения на 600 млн рублей выявили сотрудники контрольно-счетной палаты (КСП) Башкирии в ходе проверки эффективности использования бюджетных средств госкомпанией «Институт нефтехимпереработки» в 2018—2020 годах. Об этом 23 марта сообщает ИА «Башинформ».
По информации журналистов, в течение минувших трех лет убытки данной компании увеличивались. Так, в 2018 году убытки составили 83 млн рублей, в 2019 году были зафиксированы убытки в сумме 181 млн рублей, а за девять месяцев прошлого года убытки составили 79 млн рублей. В результате за этот период убытки компании увеличились с 378 млн рублей до 631 млн рублей. При этом реальная стоимость имущества организации уменьшилась по сравнению с уставным капиталом в 3,4 раза. В 2020 году была начата процедура банкротства.
Сообщается, что материалы данной проверки переданы в прокуратуру.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что контрольно-счетная палата Башкирии выявила нарушения в «Башкоммунприборе» на 1,6 млрд рублей.