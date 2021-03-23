Уфа, , 22:51 — REGNUM Финансовые нарушения на 600 млн рублей выявили сотрудники контрольно-счетной палаты (КСП) Башкирии в ходе проверки эффективности использования бюджетных средств госкомпанией «Институт нефтехимпереработки» в 2018—2020 годах. Об этом 23 марта сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, в течение минувших трех лет убытки данной компании увеличивались. Так, в 2018 году убытки составили 83 млн рублей, в 2019 году были зафиксированы убытки в сумме 181 млн рублей, а за девять месяцев прошлого года убытки составили 79 млн рублей. В результате за этот период убытки компании увеличились с 378 млн рублей до 631 млн рублей. При этом реальная стоимость имущества организации уменьшилась по сравнению с уставным капиталом в 3,4 раза. В 2020 году была начата процедура банкротства.

«Аудиторы насчитали финансовых нарушений на общую сумму более 600 млн руб. В том числе это занижение затрат, необоснованные выплаты некоторым сотрудникам, дублирование функций некоторых должностей (содержание ненужных сотрудников), заключение договоров аутсорсинга при полном комплекте бухгалтерии», — сообщают журналисты.

Сообщается, что материалы данной проверки переданы в прокуратуру.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что контрольно-счетная палата Башкирии выявила нарушения в «Башкоммунприборе» на 1,6 млрд рублей.