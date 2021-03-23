Ижевск, , 22:20 — REGNUM Верховный суд Удмуртии вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего кондуктора общественного транспорта. Он признан виновным по статьям о незаконном хранении, хищении, сбыте и пересылке, а также покушении на незаконный сбыт наркотических средств, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что в мае 2020 года осужденный отправил своему знакомому в колонию строгого режима посылку с наркотиками. После ее выявления отправитель был установлен и задержан во время раскладки наркотических средств в Ижевске. Наркотики были обнаружены как при задержании в ходе личного досмотра, так и по месту жительства.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на 15 лет и два месяца, после освобождения ему назначено ещё восемь месяцев ограничения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани в мае прошлого года в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий у 29-летнего кондуктора одного из городских автотранспортных организаций обнаружили и изъяли более одного грамма наркотического вещества синтетического происхождения.

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