Уфа, 23 марта 2021, 23:21 — REGNUM Объединение вузов в Башкирии поддержали в министерстве науки и высшего образования России. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба главы республики.
Сообщается, что 23 марта в Уфе прошла встреча главы Башкирии Радия Хабирова с заместителем министра науки и высшего образования РФ Дмитрием Афанасьевым.
Он также сообщил, что министерство науки и высшего образования России приветствует инициативу по объединению Башкирского государственного университета (БашГУ) и Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ).
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что главе Башкирии представили концепции межвузовского студенческого кампуса.