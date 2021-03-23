Уфа, , 23:21 — REGNUM Объединение вузов в Башкирии поддержали в министерстве науки и высшего образования России. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба главы республики.

Сообщается, что 23 марта в Уфе прошла встреча главы Башкирии Радия Хабирова с заместителем министра науки и высшего образования РФ Дмитрием Афанасьевым.

«Вам предстоит большой путь, но я вижу, что в республике есть политическая воля, понимание актуальных тенденций высшего образования, единство цели и позитивное отношение к переменам», — передает слова Афанасьева пресс-служба главы региона.

Он также сообщил, что министерство науки и высшего образования России приветствует инициативу по объединению Башкирского государственного университета (БашГУ) и Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ).

«Когда объединяются потенциалы разных вузов, качество заявки и её здоровая амбициозность повышаются. Мы очень рассчитываем, что те идеи, которые сегодня закладываем под большой университет, найдут своё отражение в этой заявке. Комиссия Совета, несомненно, высоко оценит эти перспективы. Мы приветствуем вашу инициативу», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что главе Башкирии представили концепции межвузовского студенческого кампуса.