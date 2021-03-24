Москва, , 07:20 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве с разработанным в Москве цифровым туристическим сервисом Russpass подписали все регионы России. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

На данный момент в сервис загружено свыше полутора тысяч предложений для туристов. Причем Russpass содержит идеи для путешествий по Центральной России, Уралу, Сибири, Дальнему Востоку и югу страны. Предложения рассчитаны как на короткие, так и на длительные поездки, что позволяет выбрать наиболее комфортный темп отдыха. Продолжительность маршрутов — от нескольких часов до недели и более.

«Мы рады объявить, что к Russpass присоединились все регионы России. Большинство из них — почти 70 — уже подготовили и представили свои специальные туристические программы. Сервис постоянно совершенствуется, расширяется география предложений для пользователей. Их количество сегодня превышает 1,5 тысячи. Это, например, различные тематические экскурсии, готовые туры и маршруты для самостоятельных путешествий», — заявила Сергунина.

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