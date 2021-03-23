Париж, , 23:16 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 22 марта прибыл в Париж, где провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

На пресс-конференции Рама заявил, что в ходе встречи они обсуждали инвестиции французского агентства по развитию в Албании. Францию интересуют три проекта, самым крупным из них является завершение строительства водопровода в Дурресе.

Также Рама обсудил с Макроном «европейский план инвестиций для Балкан», в рамках которого Албания должна получить финансирование ряда проектов национального значения в сфере транспорта, инфраструктуры и цифровизации.

Комментируя процесс диалога между Сербией и Косово, политик заявил, что он не тот человек, который может сблизить позиции Косово и Сербии или выступить в качестве посредника, поскольку он является заинтересованной стороной и защищает интересы Косово и Албании одновременно.

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