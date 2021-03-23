Анкара, , 22:05 — REGNUM Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын 23 марта связался по телефону с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В ходе встречи были обсуждены, в частности, двусторонние отношения между Турцией и США, а также такие региональные вопросы, как конфликты в Сирии, Ливии, Ираке и борьба с коронавирусом, сообщает Hürriyet.

Подчеркнута необходимость того, чтобы тесные союзнические отношения между Турцией и США развивались на основе взаимного уважения, ориентированного на общие интересы и стратегические приоритеты. Была отмечена важность совместных усилий для участия в решении таких вопросов, как противоречия по поводу покупок ракетных систем С-400 (производства РФ) и F-35 (производства США).

Калын отметил решимость Турции в борьбе против всех видов террористических группировок, включая Рабочую партию Курдистана, ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ФЕТО. Он добавил, что необходимо бороться с неизбирательной решимостью.

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