Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Американская компания SpaceX провела суборбитальный испытательный полет прототипа космического корабля Starship SN11. Об этом 23 марта сообщает Spaceflight Insider.

В ходе испытания ненадолго заработали три двигателя Raptor SN11 («Серийный номер 11»). Испытание проходило в Южном Техасе, недалеко от деревни Бока-Чика на побережье Мексиканского залива.

Отметим, что после испытаний потрескались и отвалились несколько плиток термозащиты.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта предыдущий прототип космического корабля Starship SN10 после испытательного суборбитального полета и успешной вертикальной посадки взорвался на земле.