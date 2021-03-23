Брюссель, , 21:49 — REGNUM Президенту США Джозефу Байдену направлено приглашение к участию в виртуальном саммите Евросоюза, который будет проходить 25−26 марта. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Жду не дождусь возможности поприветствовать президента США на встрече Европейского совета на это неделе», — написал он на своей странице в Twitter.

Мишель отметил, что пригласил Байдена присоединиться к мероприятию и поделиться своим видением дельнейшего сотрудничества между Соединёнными Штатами и Европейским союзом.

«Настало время для восстановления нашего трансатлантического альянса», — добавил он.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент США может лично прибыть в Брюссель для участия в саммите альянса, которые состоится позднее в текущем году. Дата этого мероприятия пока не определена.

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