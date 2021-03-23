Челябинск, 23 марта, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Эстафета в преддверии пятилетия Росгвардии прошла в Челябинске среди сотрудников областного управления ведомства, сообщили 23 марта в его пресс-службе.

Росгвардии по Челябинской области

Соревнования прошли на городской муниципальной лыжной базе по инициативе начальника управления вневедомственной охраны по Челябинску полковника полиции Алексея Андреева, который поделился впечатлениями:

«Мы проводим традиционную эстафету среди личного состава. Впечатления отличные, участвуют все — и женщины, и мужчины. Соревнования благоприятно сказываются на физическом и эмоциональном уровне сотрудников».

В мероприятии приняли участие 42 человека, сформировавшие семь команд. Мужчины соревновались на дистанции в два километра, а женщины — 500 метров. Первые места заняли майор полиции Павел Уткин и сержант полиции Екатерина Чудакова.