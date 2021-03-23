Уфа, , 22:01 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в открытии Международной специализированной выставки «АгроКомплекс-2021» в Уфе. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Сообщается, что в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо» были организована масштабная экспозиция. В выставке принимают участие свыше 300 организаций из 40 субъектов РФ, а также Белоруссии, Чехии, Венгрии.

«В прошлом году мы серьёзно помогли нашим сельхозпроизводителям в части технического перевооружения с помощью субсидий и механизмов лизинга. Это поддержка оказалось очень востребованной. Уже в этом году наши аграрии закупают технику такими темпами, что даже образуется её дефицит», — передает слова Хабирова пресс-служба ведомства.

Глава республики также отметил, что несмотря на ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса, в сельском хозяйстве Башкирии в прошлом году был зафиксирован рост как по привлечению инвестиций, так и по объёмам производства.

Он подчеркнул, что одной из главных задач для сельского хозяйства республики на ближайшее время является развитие сельхозпереработки, поэтому министерство сельского хозяйства региона должно поддерживать компании, которые работают в этой сфере.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что аграриев в Башкирии могут на три года освободить от уплаты сельхозналога.