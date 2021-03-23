Мурманск, , 21:41 — REGNUM С начала пандемии в Мурманской области COVID-19 был диагностирован 2714 медработникам. Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, 1708 из них получили в связи с этим страховые выплаты.

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«Страховые выплаты осуществляются по заявлению работника. ФСС проводит проверку документов, признает случай страховым и назначает выплаты. То есть те, кто еще не получил выплаты, сейчас в процедуре», — уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области с начала пандемии было выявлено 48 473 носителя коронавируса, 1052 из них скончались.