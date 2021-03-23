Рим, , 21:36 — REGNUM Часть средств, которая Италия получит из фондов ЕС на восстановление страны, следует потратить на поддержку чтения, с таким заявлением выступили во вторник, 23 марта, в национальной ассоциации издателей.

Для страны является актуальным вопрос о расширении доступа к книгам, отметил глава ассоциации Рикардо Франко Леви.

Также издатели предложили вкладывать больше средств национального бюджета и фондов ЕС в развитие образования и особенно бороться с «образовательной бедностью», то есть помогать небогатым семьям приобретать книги и учебные пособия.