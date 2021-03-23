Москва, , 21:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин своим указом прекратил полномочия губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Соответствующий документ опубликован на портале Кремля.

«Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Документ вступает в силу со дня подписания — 23 марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта Белозерцев был задержан по подозрению в получении взятки. По версии следствия, в 2020 году Белозерцев получил от главы компании «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки через посредников на общую сумму около 31 млн рублей. За взятки Белозерцев обещал поддержку при заключении государственных контрактов на закупку лекарственных средств и медицинских изделий для Пензенской области.