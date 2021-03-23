Москва, , 21:35 — REGNUM Заявления НАТО об угрозе и агрессии со стороны России в Госдуме назвали очередной мантрой для оправдания существования альянса, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«При этом заверения в исключительно оборонительном характере деятельности Североатлантического альянса — откровенная ложь! От кого «оборонялись» государства, входящие в блок НАТО, в бывшей Югославии, Ираке, Ливии, отчасти в Сирии? От режимов, неугодных коллективному Западу?» — рассуждает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Россия никому не угрожает, подчеркнул парламентарий.

«Мы продолжаем выступать за построение мирной архитектуры XXI столетия и главенство международного права, а не «миропорядка, основанного на неких правилах». Видимо, в этом и состоит та самая «угроза» для Брюсселя и Вашингтона, продолжающих грезить мировым господством», — отметил глава комитета Госдумы.

В НАТО включили действия России в число современных вызовов, которые представляют опасность для альянса. Об этом говорится в заявлении по итогам первого дня работы Совета НАТО на уровне глав МИД.

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