Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Агентство перспективных оборонных разработок министерства обороны США (DARPA) успешно провело очередной этап испытаний программы ACE, которая «развивает искусственный интеллект (ИИ) в воздушных виртуальных сражениях». Об этом 23 марта сообщается на сайте агентства.

На данном этапе ИИ обошел опытного пилота и выиграл в виртуальном бою.

В дальнейшем планируется провести испытания в рамках реальных полетов и встроить ИИ в систему управления чехословацких учебно-боевых самолётов L-39 «Альбатрос».

Данный этап поможет приблизиться к цели установить ИИ на настоящие боевые самолёты.

Как сообщало ИА REGNUM, конечной целью программы ACE поставлена задача создания системы искусственного интеллекта для самолётов и боевых беспилотников, в том числе и беспилотных ведомых, которые будут прикрывать пилотируемые истребители. Есть мнение, что созданная система искусственного интеллекта будет более эффективна в воздушном бою. Она сможет значительно снизить нагрузку на пилота, давая ему больше времени для решения боевой задачи большего масштаба.