Турин, Италия, , 21:25 — REGNUM Группа продавцов туринского рынка Porta Palazzo во вторник, 23 марта, провела акцию протеста против очередного продления антикоронавирусных ограничений.

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Участники акции приковали себя цепями в той части площади, где обычно располагаются их прилавки.

«Нас просто убивают ограничениями. Мы с этого места не сдвинемся», — цитируют туринские СМИ одного из лидеров протестующих.

По данным на 23 марта, в Италии умерли 105 879 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 551 (днем ранее — на 386). Это самый высокий показатель за последние два месяца. Число подтвержденных носителей выросло на 18 765 (днем ранее — на 13 846). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 419 616 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 560 654 человека — на 2413 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 2 582 560 человек (за день этот показатель вырос на 62 537), что составляет 4,29% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.