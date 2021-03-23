Токио, 23 марта 2021, 21:22 — REGNUM В Нагое (Япония) прошел 27 по счету турнир лиги смешанных единоборств RIZIN. Об этом 23 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поединок тяжеловесов Цуеси Сударио и Казуси Миямото завершился самым быстрым нокаутом в истории промоушена.

https://twitter.com/rizin_English/status/1373561977612742656

Сударио за 6 секунд поборол соперника. Ролик опубликовали в Twitter организации.