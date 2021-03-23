Милан, Италия, , 21:17 — REGNUM Католическая епархия Милана готова предоставить властям региона помещения для проведения вакцинации, сообщили в курии во вторник, 23 марта.

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Если есть потребность, прививать граждан можно в приходских помещениях, отметили в курии.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

В январе-марте 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикуют также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 23 марта, в Италии умерли 105 879 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 551 (днем ранее — на 386). Это самый высокий показатель за последние два месяца. Число подтвержденных носителей выросло на 18 765 (днем ранее — на 13 846). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 419 616 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 560 654 человека — на 2413 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 2 582 560 человек (за день этот показатель вырос на 62 537), что составляет 4,29% населения Италии.