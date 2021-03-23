Вашингтон, , 21:25 — REGNUM Американский актёр Джейми Фокс сыграет боксёра Майка Тайсона в новом мини-сериале. Об этом 23 марта сообщает CNN.

По данным CNN, проект под названием «Тайсон» расскажет историю жизни известного боксёра. Исполнительными продюсерами шоу выступят режиссёр Мартин Скорсезе, сам Майк Тайсон и его жена Кики.

Отметим, что дата выхода сериала пока не известна. Также в тайне остаётся и название платформы, где состоится премьера.

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