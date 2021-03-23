Рим, , 21:10 — REGNUM Целью правительства Италии является «стать способными эффективно тратить европейские фонды и делать это хорошо», заявил во вторник, 23 марта, премьер-министр Марио Драги.

Рассказывая о планах правительства на использование средств различных фондов ЕС, он упомянул, что в центре внимания министров неизменно будут «женщины и молодежь», а также экономически менее благополучная южная часть страны.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых сократилось почти на полмиллиона человек.

Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам (после августа 2020 года он распространяется только на компании, получающие те или иные виды господдержки). ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.