Москва, , 21:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавирусной инфекции и чувствует себя хорошо. Об этом 23 марта сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Напомним, накануне Владимир Путин объявил о своём намерении сделать прививку от коронавируса. Дмитрий Песков позднее сообщил, что президент сделает прививку «одной из трёх российских вакцин», однако не стал уточнять, какой именно.

Также в Кремле сообщали, что глава государства не будет брать выходной в день вакцинации и планирует продолжать работать.