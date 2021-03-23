23 марта 2021 | Время чтения 5 мин

Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — одно из самых масштабных студенческих соревнований в стране. В 2020/2021 учебном году она проводится в четвертый раз и включает 72 различных направления — от агрономии до квантовых технологий.

Ольга Корнева, , 21:47 — REGNUM Студентка Западного филиала РАНХиГС по направлению «Экономика городского хозяйства» Александра Соловьёва уже в третий раз участвует в олимпиаде «Я — профессионал» и пробует свои силы в самых разных направлениях. В прошлом году она стала победителем по направлению «Туризм», а еще — прошла в финал по «Дизайну», где представила коллекцию свадебных платьев. В этот раз Александра стала финалисткой олимпиады по направлениям «Дизайн» и «Гостиничное дело» и активно готовится к заключительному этапу.

Александра Соловьева Пресс-служба олимпиады «Я – профессионал»

Александра, у Вас множество интересов и увлечений. Расскажите, что было важно для Вас при выборе вуза и специальности?

Я выбрала Западный филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы из-за хорошей репутации вуза и высокого качества образования. Мне было важно, чтобы преподаватели являлись профессионалами своего дела. Сейчас я учусь на выпускном курсе бакалавриата по направлению «Экономика городского хозяйства». Оканчивая школу, я понимала, что мне интересны разные науки, поэтому долго не могла определиться, что мне подходит больше. Теперь, уже выпускаясь из академии, я понимаю, что окончить обучение по одному направлению подготовки — это не предел. Я бы с удовольствием освоила еще несколько специальностей.

А кем обычно работают выпускники Вашего направления?

«Экономика городского хозяйства» — это довольно широкая специальность. Велики шансы найти своё место на предприятиях городского хозяйства, которые окружают нас повсюду: это сфера ЖКХ, транспортные организации и предприятия по благоустройству города. Работодатели ценят активных сотрудников, у которых нестандартный взгляд на современное производство.

Как Вы впервые узнали об олимпиаде «Я — профессионал»? Что замотивировало Вас принять участие в ней?

В одном из университетов нашего города проходило выступление организаторов «Я — профи». Меня пригласили туда в качестве зрителя, когда я училась на втором курсе. Один из ораторов рассказал, как участие и победа в олимпиаде помогли ему определиться с будущей профессией. Это произвело на меня сильное впечатление, и после мероприятия я твердо решила, что буду участвовать. Особенно меня привлекло большое количество соревновательных направлений. И неважно, на какой специальности обучается студент, — можно попробовать свои силы хоть в медицине, хоть в ядерных технологиях!

Я совершенно случайно узнала про «Я — профи» и считаю это огромной удачей. Олимпиада помогла мне лучше узнать себя и в лучшую сторону изменила мою жизнь.

В прошлом году Вы стали победителем олимпиады по непрофильному для Вас направлению — туризму. Как Вам это удалось?

Для победы в данном направлении университетских знаний, конечно же, было недостаточно. Чтобы стать победителем, я дополнительно изучала литературу. Кроме того, в Калининградской области, где я живу, туризм — одна из приоритетных отраслей экономики. У нас много достопримечательностей, поэтому основы туризма знают многие местные жители. Но в этом сезоне по туризму мне не хватило пары баллов до финала, к сожалению.

А как Вы выбираете направления олимпиады, в которых пробуете свои силы?

Каждый раз я выбираю 15−20 направлений. Особенно мне нравятся дизайн, психология, педагогическое образование, туризм, менеджмент. Большинство из них никак не связаны с моей специальностью — это чистый интерес.

Я окончила художественную школу с отличием. Меня очень привлекает искусство. В свободное время я занимаюсь изготовлением предметов декора своими руками: рисую, вышиваю, работаю с новыми материалами. На данный момент я освоила работу с эпоксидной смолой. Я делаю посуду и предметы мебели с помощью этой техники. Это расслабляет и придает сил для новых проектов. В этом году я прошла на заключительный этап по дизайну уже во второй раз, чему очень рада. Участие в этом направлении — тоже моё своеобразное хобби. В финале меня снова ждёт раздел «мода». В прошлом сезоне я представляла коллекцию свадебных платьев, это был настоящий показ! Я почувствовала себя профессиональным дизайнером и очень хочу еще раз испытать это. На олимпиаде я даю волю фантазии и творчеству, тогда все получается отлично.

А по гостиничному делу я прошла на заключительный этап впервые, поэтому планирую изучать литературу и общаться с отельерами нашего города. Гостиничное дело распространено у нас из-за туристской привлекательности Калининградской области.

Какие дисциплины в университете Вам наиболее интересны?

Участие в олимпиаде «Я — профессионал» демонстрирует то, что мне интересны совершенно разные науки. Я стараюсь погружаться с головой во все дисциплины, но больше меня привлекают менеджмент, экономика, анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и маркетинг. Это сложные предметы, но с помощью них я получаю профессиональные знания.

В этом году вы окончите бакалавриат и сможете начать карьеру. Расскажите, как, по Вашему мнению, должен выглядеть Ваш идеальный рабочий день?

Я экстраверт, поэтому мой идеальный рабочий день — это постоянное взаимодействие с людьми, слаженная работа в команде над масштабными проектами. Я считаю, когда сотрудник так увлечен проектом, что не думает о том, что он на работе, деятельность приносит настоящее удовольствие.

В будущем я бы хотела погрузиться в науку, продолжив обучение в магистратуре, и, возможно, построить карьеру преподавателя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — одно из самых масштабных студенческих соревнований в стране. В 2020/2021 учебном году она проводится в четвертый раз и включает 72 различных направления — от агрономии до квантовых технологий. Организаторами проекта выступают АНО «Россия — страна возможностей», Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», 28 ведущих вузов страны и более 300 российских компаний, в числе которых Сбербанк России, Яндекс, Банк ВТБ, Трубная Металлургическая Компания, Госкорпорация «Росатом», АО «Россельхозбанк», ПАО «Интер РАО», «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Альянс в сфере искусственного интеллекта.

Все дипломанты олимпиады могут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру или аспирантуру и пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов предусмотрен также дополнительный бонус: денежная премия от 100 до 300 тысяч рублей.