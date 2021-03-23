Вологда, , 21:03 — REGNUM До конца марта в Вологодскую область поступит более 27 тысяч доз вакцины от COVID-19. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

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«До конца марта ожидается более 27 тысяч доз. Сейчас ожидающих прививку на Вологодчине — 18 тысяч. Таким образом, мы закроем потребность в вакцине полностью. Увеличим объем вакцинации людей старше 65 лет. Это наиболее уязвимая категория граждан», — написал Кувшинников.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, с начала прививочной кампании в Вологодскую область поступило 36 800 доз вакцины, привито 36 400 жителей региона.