Турин, Италия, , 21:01 — REGNUM Руководство футбольного клуба «Ювентус» (Турин) определило 5 футболистов, с которыми клуб не расстанется в летнее трансферное окно.

В клубе только 5 игроков считаются неприкасаемыми: Маттейс Де Лигт, Данило, а также полузащитники Артур, Деян Кулушевски, Федерико Кьеза.

Все остальные могут быть проданы летом.

В числе неприкасаемых нет Криштиану Роналду. Если 36-летний игрок не покинет клуб летом, то из-за его высокой зарплаты (31 млн евро в год) «Ювентусу» придется расстаться с форвардом Пауло Дибалой, предает «Матч ТВ».