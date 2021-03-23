Рутульский р-он, , 20:58 — REGNUM В Дагестане мощная лавина сошла на автодорогу в Рутульском районе. Отрезанными от мира оказались девять сел и две пограничные заставы, сообщили 23 марта в пресс-службе министерства транспорта.

«Сегодня в 14:30 на 37-м километре автомобильной дороги «Рутул — Лучек — Джиных» в селе Цахур сошла очередная снежная лавина (четвертая по счету). Дорога перекрыта на протяжении 300 метров», — говорится в сообщении ведомства.

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По предварительным данным, жертв и разрушений сход снежных масс не вызвал, под снегом оказались лишь три автомобиля. Однако опасность схода новых лавин не исключена. Дорожники не могут приступить к расчистке дорожного полотна от снега, из-за того что «движение лавинных масс не прекращено». В связи с угрозой схода новых лавин к водителям обратились с рекомендацией не выезжать в горные районы.

Напомним, днем ранее в Рутульском районе были ликвидированы последствия схода предыдущей лавины и восстановлено ранее прерванное транспортное сообщение с девятью населенными пунктами района.

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