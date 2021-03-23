Лондон, , 20:58 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $61 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 23 марта.

По состоянию на 20:45 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в мае снижалась на 6,25% относительно уровня закрытия предыдущей сессии и достигала $60,58 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне 11 февраля 2021 года.

Тем временем майские фьючерсы на нефть WTI (West Texas Intermediate) подешевели на 6,74% — до $57,41 за баррель.

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