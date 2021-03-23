Москва, , 21:27 — REGNUM Ученые из Индии и России создали съедобные пищевые пленки для упаковки фруктов, овощей, птицы, мяса и морепродуктов. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба Уральского федерального университета 23 марта 2021 года.

Ученые утверждают, что пищевые плёнки состоят из натуральных компонентов, безопасны для здоровья и окружающей среды. За 24 часа материал, из которого они изготовлены, растворяется почти на 90%.

Над созданием пленок работали ученые университетов Шри Венкатешвары и Шри Падмавати Махила Висвавидялаям (Тирупати, Индия), Уральского федерального университета и Института органического синтеза УрО РАН (Екатеринбург). Описание состава плёнок и результаты экспериментов с ними опубликованы в международном журнале «Journal of FoodEngineering».

«Мы создали три вида пищевых пленок на основе широко известного природного полимера из морских водорослей — альгината натрия. Его молекулы обладают пленкообразующими свойствами. Главное преимущество альгината — в воде он действует как жидкий гель», — рассказывает специалист по пищевым продуктам, старший научный сотрудник лаборатории органического синтеза УрФУ Раммохан Алуру.

Молекулы альгината (пищевая добавка E401) учёные соединяли между собой природным антиоксидантом — феруловой кислотой (производной коричной кислоты). Она делает пленку не только прочной, но и гомогенной, более жесткой. Кроме того, она способствует более долгому сохранению свежести упакованных в неё продуктов.

«За счет антиоксидантных свойств феруловой кислоты замедляются процессы окисления, продукты дольше сохраняются свежими. Кроме того, в пленки можно добавлять натуральные противовирусные средства, что также продлит срок годности еды. Тот же чеснок, куркума, имбирь содержат соединения, которые помогают сдержать распространение вируса», — поясняет профессор кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ Григорий Зырянов.

По словам ученых, специального оборудования для производства пленок не требуется, достаточно того оборудования, которым сейчас пользуются производители пищевой продукции и пленок.

«Изготовлять их можно и на заводе по производству полимеров. Единственное условие — он должен соответствовать стандартам, которые предъявляются к пищевым производствам. А если рядом океан, который является неисчерпаемым источником таких водорослей, то создавать такие пленки будет достаточно просто», — констатирует профессор Зырянов.

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