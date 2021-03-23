Нижний Новгород, , 20:50 — REGNUM Банк России начинает поэтапную модернизацию российских денежных купюр — в период с 2021 по 2025 годы будут разработаны и выпущены в обращение шесть обновленных банкнот с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном.

«Последние 10 лет защитный комплекс бумажных денежных знаков не совершенствовался, и настало время продолжить его модификацию, одновременно сделав дизайн банкнот более современным», — пояснил эту инициативу заместитель председателя российского финансового регулятора Михаил Алексеев.

На лицевой стороне модернизированных банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, но при этом они будут дополнены на оборотной стороне изображениями достопримечательностей Северо-Западного и Центрального федеральных округов.

А на лицевой стороне банкнот номиналом в 10 рублей появится изображение Новосибирска, номиналом в 500 рублей — Пятигорска, номиналом в 1000 рублей — Нижнего Новгорода и номиналом в 5000 рублей — Екатеринбурга.

А на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов. Жители Нижнего Новгорода предполагают, что на новой 1000-рублевойкупюре, вероятнее всего, будет изображен вид на Нижегородский Кремль. Среди других вариантов упоминается вид на Стрелку (район слияния Оки и Волги).