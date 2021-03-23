Бишкек, 23 марта 2021, 20:48 — REGNUM Совет Европы и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выступают с критикой проекта новой конституции Киргизии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте представительства Евросоюза в республике.
По мнению европейских аналитиков, некоторые положения проекта новой киргизской конституции угрожают балансу ветвей власти, а также личным свободам граждан Киргизии, что имеет существенное значение для демократии и верховенства права.
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Венецианской комиссии и Бюро по демократическим институтам и правам человека в своем заключении также подчеркивают серьезные недостатки при процедуре разработки и принятия проекта нового Основного закона.
В частности, речь идет об отсутствии информированного, всеохватывающего и детального процесса консультаций при разработке и последующем принятии проекта в парламенте Киргизии.
«Европейский союз подтверждает свою позицию, что уважение демократических принципов, основных прав и свобод должно быть обеспечено в соответствии с международными стандартами и международными обязательствами Киргизии», — подчеркивается в заявлении.
ИА REGNUM напоминает, что референдум по новой конституции Киргизии назначен на 11 апреля 2021 года.
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