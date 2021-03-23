Мессина, Италия, , 20:44 — REGNUM Из центра по приему нелегальных мигрантов в Мессине вновь сбежал один из постояльцев, передают местные СМИ во вторник, 23 марта.

Ситуация осложняется тем, что самовольно покинувший карантин гражданин является носителем нигерийского штамма коронавируса.

Оппозиционные политики подвергли резкой критике действия правительства страны, которое одной рукой ограничивает жизнь сограждан, а другой — принимает нелегалов.

«Пока итальянцев заставляют соблюдать строгие правила, нелегалы, кажется, с легкостью могут избежать какого-либо контроля», — заявила лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.

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В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему. В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему.