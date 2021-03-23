Бишкек, , 20:43 — REGNUM Иссык-Атинский районный суд приговорил к двум годам исправительных работ Аброра Сабирова — сына директора госагентства антимонопольного регулирования Киргизии Шухрата Сабирова, передает «Kaktus.media».

Отмечается, что первоначально Аброра Сабирова обвиняли в разбойном нападении, но потом судебная коллегия Чуйского областного суда по просьбе заместителя прокурора Рыскулбека Маженова изменил ему и его подельнику статьи обвинения на «Нарушение неприкосновенности жилища» и «Воспрепятствование следствию».

Напомним, что ранее Аброра Сабирова арестовали за то, что он и его знакомый 7 сентября 2020 года напали на пожилого охранника государственной штрафной стоянки и связали его, после чего угнали два автомобиля, которые до этого были незаконно ввезены в Киргизию.