В Чувашии оценивают затраты на строительство канатной дороги
Чебоксары, 24 марта, 2021, 00:05 — ИА Регнум. В Чувашии просчитываются технические параметры и окупаемость канатной дороги. Об этом ИА REGNUM заявил вице-премьер — министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов.
Глава минэкономразвития отметил, что «проект амбициозный, серьёзный», находится в проработке.
Отметим, что вопрос о строительстве канатной дороги был поднят в Москве на встрече главы Чувашии Олега Николаева с представителями Ростеха. Дорога может соединить Чебоксары с Заволжьем, став не только новой транспортной артерией, но и местной достопримечательностью.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии летом 2021 года планируется запустить новый маршрут Чебоксары — Казань — Чебоксары, в пилотном режиме он будет работать как пассажирско-туристический. На закупку пассажирских судов «Валдай-45Р» выделено 330 млн рублей из федерального бюджета.