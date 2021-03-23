Чебоксары, 24 марта, 2021, 00:05 — ИА Регнум. В Чувашии просчитываются технические параметры и окупаемость канатной дороги. Об этом ИА REGNUM заявил вице-премьер — министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Канатная дорога

Глава минэкономразвития отметил, что «проект амбициозный, серьёзный», находится в проработке.

«Мы привлекли Ростех. В настоящее время идёт проработка технических параметров, финансово-экономического обоснования, смотрим потенциальные источники финансирования и возможность включения в федеральные программы. Главное — нужно определиться с финансированием и целесообразностью проекта в плане его окупаемости и загрузки», — сказал Дмитрий Краснов.

Отметим, что вопрос о строительстве канатной дороги был поднят в Москве на встрече главы Чувашии Олега Николаева с представителями Ростеха. Дорога может соединить Чебоксары с Заволжьем, став не только новой транспортной артерией, но и местной достопримечательностью.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии летом 2021 года планируется запустить новый маршрут Чебоксары — Казань — Чебоксары, в пилотном режиме он будет работать как пассажирско-туристический. На закупку пассажирских судов «Валдай-45Р» выделено 330 млн рублей из федерального бюджета.