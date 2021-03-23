Москва, 23 марта, 2021, 20:40 — ИА Регнум. «Мы теперь точно знаем химию любви», — заявил на президиуме РАН во вторник ее глава, академик Александр Сергеев.

Kremlin.ru Александр Сергеев

Химия добралась до микромира. Сегодня химическим путем можно создавать наноструктуры, следить за соединением и распадом микрочастиц, атомов. Это дает надежду на создание квантовых компьютеров — максимально быстрых и защищенных. Как известно, сегодня это задача номер один для цифрового рынка.

Вообще цифровизация химии — тренд нашего времени. И без этой науки сегодня не может развиваться ни одна другая наука и производство. В том числе энергетика, биология и медицина.

Наиболее актуальные направления — биомедицина и персональная медицина — немыслимы без химии. Словом, в наши дни это наука наук, отметили специалисты на заседании «Химия XXI века: вызовы и возможности для России».

Увы, Россия существенно уступает мировым лидерам на рынке химической промышленности, несмотря на то, что ученых-химиков из нашей страны знают и уважают в мировом научном мире.

«Сегодня химический комплекс российской промышленности переживает период катастрофической стагнации, связанной с отсутствием реализации новых научных исследований», — сообщил академик Михаил Егоров, добавив, что «более 1 трлн долларов — объем мирового фармрынка. Основная доля — у США и Китая. Россия имеет в этом сегменте лишь 30 млрд долларов. Стране катастрофически не хватает внедрения научных разработок в промышленность. Необходимо немедленно наладить связь науки и промышленности в этой сфере. В противном случае выполнить задачи Национальной стратегии России в XXI веке не получится. А это уже прямая угроза национальной безопасности».

»Сегодня единственное, чем мы торгуем, это минеральные удобрения, а полимеры и другую химическую продукцию, реактивы, например, привозят исключительно из-за рубежа, что и вызывает опасения», — отметил академик Егоров. Он подчеркнул: «Химическая промышленность очень сильно зависит от инвестиций, а их не хватает». Госфинансирование необходимо поддержать подпиткой от бизнеса. А бизнес надо заинтересовать. Что не всегда получается у ученых.

Усилить работу в этом направлении призвал коллег президент РАН.