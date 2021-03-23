Рим, , 20:38 — REGNUM

По данным на вечер вторника, 23 марта, в Италии умерли 105 879 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 551 (днем ранее — на 386), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Это самый высокий показатель за последние два месяца.

Число подтвержденных носителей выросло на 18 765 (днем ранее — на 13 846).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 419 616 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 560 654 человека — на 2413 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 2 582 560 человек (за день этот показатель вырос на 62 537), что составляет 4,29% населения Италии.