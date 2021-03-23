Пекин, , 20:36 — REGNUM В связи с предстоящим столетием КПК, которое отмечается 1 июля текущего года, правящая в КНР Компартия проведет ряд мероприятий по линии обменов с зарубежными политическими партиями. Об этом 23 марта сообщает Синьхуа, подчеркивая, что в центре внимания подобных межпартийных контактов находится перекрестное изучение опыта государственного строительства и управления.

Как партия, стремящаяся к открытости, КПК собирается в рамках торжеств провести диалоги со всеми партиями по всему миру в различных формах, укрепляющих двусторонние межпартийные связи. Целью данной кампании провозглашено формирование нового типа партийных отношений, позволяющего продвигать идеи создания сообщества единой судьбы человечества.