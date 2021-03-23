Пекин, , 20:35 — REGNUM В Китае продлены все налоговые льготы и послабления, которые были приняты в 2020 году в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Как сообщает 23 марта Синьхуа со ссылкой на совместный циркуляр Министерства финансов и Главного налогового управления КНР, эти меры имеют целью укрепление профилактики и контроля эпидемии, а также на помощь компаниям в сохранении очагов экономического роста.

Сохранение льгот касается как индивидуальных предпринимателей, так и личных доходов граждан; ожидается, что она продлится как минимум до конца текущего года.

Напомним, что благодаря льготной налоговой политике, Китай оказался единственной крупной экономикой мира, которая по итогам прошлого года в условиях эпидемии показала положительный рост.