Пекин, , 20:34 — REGNUM В Пекине прошла пресс-конференция заместителя заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК Ван Сяохуэя, посвященная развертываемой в стране кампании по изучению истории партии и развитию партийных традиций. Об этом 23 марта сообщает Синьхуа, подчеркивая, что целью кампании является направить китайских коммунистов к новым достижениям в строительстве социализма с китайской спецификой.

На пресс-конференции был подробно раскрыт соответствующий план юбилейных мероприятий, в том числе тематических учебных семинаров по истории КПК, программных лекций, примеров служения КПК китайскому народу.

Отмечается, что кампания направлена на пропаганду знаний партийной истории среди молодежи и просвещение подрастающих поколений на исторически примерах.