Пекин, , 20:32 — REGNUM Посол Великобритании в КНР Кэролайн Уилсон была вызвана в МИД КНР к заместителю министра Цинь Гану, где ей был выражен решительный протест в связи с введением британской стороной санкций под предлогом так называемых «нарушений прав человека в Синьцзяне». Об этом 23 марта сообщает Синьхуа, и отметим, что данная тема уже длительное время является предметом многочисленных спекуляций со стороны не только Лондона, но и большинства других западных столиц, прежде всего Вашингтона.

Цинь Ган отметил непоколебимую приверженность правительства КНР защите суверенитета, национальных интересов в сфере безопасности и развития страны, а также подчеркнул, что ошибочные действия британской стороны встретят со стороны официального Пекина необходимый и справедливый ответ.

Заметим, что ранее в МИД КНР по аналогичному вопросу и с таким же заявлением китайского стороной решительного протеста был вызвал посол ЕС в Пекине Николя Шапюи, которому было подчеркнуто, что Европа не имеет права на роль «проповедника прав человека».