Вашингтон, , 20:54 — REGNUM Представители НАТО не пришли к единому мнению по поводу проекта газопровода «Северный поток 2», сообщил 23 марта журналистам генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Решения в НАТО принимают путем консенуса. В то время, как США выступили решительно против газопровода, другие государства подержали этот проект. «Поэтому НАТО не сформировало единую позицию по «Северному потоку 2», — объяснил Столтенберг и добавил, что членам альянса стоит продолжить выполнять ключевые задачи, несмотря на возникшие разногласия.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствуют строительству газопровода, так как американцы хотят продавать Германии свой сжиженный газ. Тем не менее германские власти пока отбиваются от давления США и поддерживают проект.