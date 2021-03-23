Москва, , 20:26 — REGNUM Российские банки в январе 2021 года выдали 99 650 кредитов кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), что на 18,1% меньше, чем месяцем ранее. Такие данные приводит 23 марта пресс-служба Банка России.

Сообщается также, что число заёмщиков — субъектов МСП за месяц сократилось на 15,1% (до 91 562), а средний размер кредита малому и среднему бизнесу уменьшился на 3 млн рублей — до 4,7 млн рублей.

По сравнении с январем прошлого года количество предоставленных кредитов снизилось на 6,2%, а число заёмщиков, получивших кредит — на 5%.

При этом в сумме за первый месяц 2021 года субъектам МСП было выдано кредитов на 469 млрд рублей, что на 6,2% выше чем годом ранее.

Сообщается, что наибольший удельный вес в структуре кредитов в январе пришёлся на займы компаниям, осуществляющим деятельность в отраслях розничной и оптовой торговли, а также ремонта автотранспортных средств и мотоциклов — 47,8%, в обрабатывающих производствах — 12,8%, в строительстве — 7,8%.

Просроченная задолженность субъектов малого и среднего предпринимательства в январе выросла на 1,4 млрд рублей и достигла 642,1 млрд рублей. По данным регулятора, задолженности была зафиксирована у 33 055 предпринимателей, составляющих 7% от общего числа заёмщиков.