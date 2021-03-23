Пхеньян, , 20:14 — REGNUM Политической провокацией назвали в Северной Корее санкции ЕС в отношении официальных лиц республики, введённые «за нарушение прав человека», сообщает 23 марта Центральное телеграфное агентство Кореи.

Политику ЕС в Пхеньяне назвали «враждебной», а оценку ситуации с правами человека в Северной Корее — «вмешательством во внутренние дела страны и подрыв её суверенитета». ЕС вводит санкции не потому, что его заботят права человека, а чтобы добиться какой-либо своей выгоды.

Напомним, Северная Корея оказалась в числе стран, в отношении которых ЕС вводит санкции «за нарушение прав человека». В Северной Кореи санкции коснулись двоих министров и Центральной прокуратуры республики.

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