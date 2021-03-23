Мадрид, , 20:12 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Уэльса Гарет Бэйл заявил, что желает вернуться в «Реал» (Мадрид). Об этом 23 марта сообщает Wales Online.

«Основная причина, по которой пришел в «Тоттенхэм», заключалась в желании играть в футбол и иметь постоянную игровую практику. Это было сделано, чтобы я смог поехать на ЧЕ в хорошей форме. Изначальный план заключался в том, чтобы провести один сезон в «шпорах» и вернуться в «Реал», — отметил Бэйл.

Бэйл перешел в «Тоттенхэм» на правах аренды на сезон — 2020/2021. Его контракт с «Реалом» истекает летом 2022 г.

В этом сезоне АПЛ нападающий провел 12 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.